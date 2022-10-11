إردوغان يلتقي بوتين الأربعاء في 'أستانا'

العالم - تركيا

والتقى إردوغان الرئيس الروسي على هامش قمة إقليمية عقدت في أوزبكستان الشهر الماضي.

ويسعى إردوغان لتعزيز التجارة مع موسكو في وقت يحاول إعادة الاستقرار إلى الاقتصاد التركي قبيل الانتخابات المرتقبة في حزيران/يونيو المقبل.

واستجابت أنقرة للضغوط الأميركية وأكدت الشهر الماضي بأن آخر ثلاثة مصارف تركية كانت لا تزال تعالج دفعات بالبطاقات الروسية ستتوقف عن ذلك.

وجاء القرار بعد أسابيع من التحذيرات الأميركية الصريحة لتركيا ودعوتها إما للحد من علاقاتها الاقتصادية مع روسيا أو مواجهة إمكانية تعرّضها لعقوبات هي أيضا.

ويأمل إردوغان بإقناع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالجلوس حول طاولة المفاوضات، وهو أمر لا يبدي أي من الجانبين اهتماما به بينما يصر مسؤولون أتراك على أنه ضروري وواقعي.

وتجنّبت تركيا المنضوية في حلف شمال الأطلسي الانضمام للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

هذا ولم يعلّق إردوغان، بعد، على القصف الروسي الكثيف الذي استهدف مختلف أنحاء ​أوكرانيا​ يوم أمس وأسفر عن مقتل 19 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من مئة بجروح.

لكن ​وزير الخارجية​ مولود تشاوش أوغلو أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره ​الأوكراني​ ​دميترو كوليبا​ بعد الهجمات، وفق ما ذكر مصدر دبلوماسي تركي، من دون تقديم ​تفاصيل​.