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المتحدث باسم البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعيد تقييم العلاقات مع السعودية بعد قرار أوبك بخصوص خفض إنتاج النفط

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٠ بتوقيت غرينتش

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