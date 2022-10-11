الاتحاد الكردستاني يكشف تفاصيل لقاء طالباني والسوداني

العالم - العراق

وذكر الاتحاد، انه :"جرى خلال اللقاء الذي حضره درباز كوسرت رسول عضو الهيئة العاملة للمكتب السياسي وخالد شواني عضو المكتب السياسي، بحث آخر التطورات السياسية وخطوات تشكيل الحكومة الجديدة وإنهاء الانسداد السياسي في العراق. وشدد الجانبان على توحيد الجهود الوطنية من أجل تشكيل حكومة قوية وخدمية تكون حامية لحقوق الجميع" حسب "الفرات نيوز".

وأوضح طالباني، خلال اللقاء رؤية الاتحاد الوطني حول حكم وإدارة البلاد، مبيناً إن "مساعينا هي من أجل إنجاح العملية السياسية وإدارة أفضل.

وأضاف طالباني "نريد أن تخدم الحكومة القادمة المواطنين أكثر ودون تمييز وتواجه الفساد واللاعدالة. مطالبا بتنفيذ الحقوق الدستورية للكورد وعدم انتهاكها، لأننا لن نساوم على حقوق مواطنينا".

من جهته أشاد السوداني، بدور الاتحاد وجهود بافل جلال طالباني لإنهاء التوتر والخلافات، قائلا "إننا فرحون بأن نهج الرئيس مام جلال لايزال حيا وهو نهج يعمق روح الوئام والتعايش ويجعل من الحوار والتفاهم أساسا لحل المشكلات".