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اشتباكات عنيفة بين ارهابيي 'الفيلق الثالث' و'فرقة الحمزة' في ريف حلب

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، ان اشتباكات عنيفة تدور في مدينة الباب بريف حلب بين ارهابيي ما يسمى بـ "الفيلق الثالث" و"فرقة الحمزة" على خلفية ضلوع الأخيرة في اغتيال الناشط محمد أبو غنوم، واستنفار عسكري كبير في عموم أرياف حلب، تبعه إغلاق معبر الغزاوية بين إدلب وعفرين.

العالم - سوريا

كما افاد الزميل حسام زيدان، نقلا عن مصادر وصفها بالـ"أهلية" عن مقتل مدني وجرح اثنين اخرين في الاشتباكات التي تدور خلال سيطرة ما يسمى "الجيش الوطني"، الممول من النظام التركي، على مقرات "فرقة الحمزة" المتورطة باغتيال الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته قبل ٤ أيام، والتي فجرت غضباً شعبياً ضد الاتراك.

وفي سياق متصل، استهدف الجيش التركي والمجموعات المسلحة المتمركزة في القرى غرب الطريق الواصل بين ناحيتي زركان وتل تمر بريف الحسكة، استهدفوا عربات المارة بشكل مباشر، بالأسلحة الرشاشة والقذائف.

في نفس الوقت، نفذ الطيران الحربي غارتين على مواقع المسلحين في محيط بلدة الزعينية غربي ادلب.

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