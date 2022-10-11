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مسؤول بالرئاسة الإيرانية يردّ ردا حازما على مسؤول أميركي

مسؤول بالرئاسة الإيرانية يردّ ردا حازما على مسؤول أميركي
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

علّق نائب مدیر مکتب رئاسة الجمهوریة للشؤون السیاسیة علی تغریدة مستشار الأمن القومي للبیت الأبیض عن الأحداث الأخیرة في إيران.

العالم - إيران

وقال محمد جمشیدي: إذا کنتم بحاجة لإبداء أنفسکم أقویاء عشیة الإنتخابات فابقوا بضعة وثلاثین طلبا لعقد لقاء مباشر مع إيران سراً.

وکتب جمشیدي أن السید رئیسي وصف الحکومات الأجنبیة الداعمة للمشاغبین من خلال بیت شعري بالذباب. المستشارون المتحیزون الذین یقدمون لکم أنباء مزیفة یجعلونکم غیر جدیرین بالإعتماد علیکم. إذا کنتم بحاجة لإظهار أنفسکم أقویاء علی أعتاب الإنتخابات فاجعلوا بضعة وثلاثین طلبا لعقد لقاء مباشر مع إيران سراً.

هذا وسبق أنه زعم مستشار الأمن القومي للبیت الأبیض جیك سالیوان عبر تغریدة علی تویتر عن الأحداث الأخیرة في إيران بأن الرئیس الإيراني إبراهیم رئیسي قارن المحتجین بالذباب.

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