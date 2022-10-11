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الأمين العام لحلف 'الأطلسي'..

'انتصار' روسيا في أوكرانيا سيكون 'هزيمة للناتو'

'انتصار' روسيا في أوكرانيا سيكون 'هزيمة للناتو'
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ أن انتصار روسيا في الصراع في أوكرانيا سيكون هزيمة لحلف شمال الأطلسي، "ولا يمكن السماح بذلك".

العالم - الأميركيتان

وأعرب ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، عن ثقته في أن روسيا لن تستخدم أسلحة نووية في أوكرانيا، مشددا مع ذلك على أن أعضاء الحلف يبقون "على يقظة".

وأكد أن الناتو سيمضي قدما في تدريباته الروتينية السنوية على الردع النووي، معتبرا أن إلغاءها الآن "سيرسل إشارة خاطئة" إلى موسكو.

وأضاف أن القوة العسكرية لحلف الناتو هي "أفضل طريقة" لمنع أي تصعيد للتوترات مع روسيا.

وأعرب ستولتنبرغ عن استعداد الناتو لعقد قمة افتراضية، إذا لزم الأمر، وسيتم اتخاذ قرار بهذا الشأن بعد اجتماع وزاري.

وأشار إلى أن الناتو يراقب بعناية الحوادث التي تشكل تهديدات هجينة محتملة للحلفاء، وأنه على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.

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