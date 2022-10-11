دبلوماسي إيراني يذكّر بدور ألمانيا في القصف الكيمياوي لسردشت

العالم - إيران

وکتب رسول موسوي عبر تغریدة علی تویتر: وزیرة الخارجية الألمانية: طهران قد وقفت علی الجانب الخطأ من التاریخ!

لکن ألمانیا تقف علی الجانب الصحیح من التاریخ. ‎حلبجه وسردشت والمئات من الشهداء والجرحى الكيماويون جراء القنابل الكيماوية التي تبرع بها الألمان لصدام هي الوثیقة علی وقوف ألمانيا علی الجانب الصحيح. لایزال الجرحی الکیماویون یرتقون شهداء.

وفي 28 يونيو 1987 وخلال حربه المفروضة على إيران، قصف جيش نظام صدام البائد مدينة سردشت الإيرانية بالقنابل الكيميائية وبدعم من أميركا وحلفائها بما فيها ألمانيا، لتكون سردشت أول مدينة في العالم تتعرض للقصف الكيميائي، والثالثة بعد هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين التي تستهدف بأسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا.