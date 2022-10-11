الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

 المقاومة الفلسطينية.. تربك أمن الاحتلال

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٠ بتوقيت غرينتش

باتت الاسود المنفردة في فلسطين المحتلة تشكل كابوسا حقيقيا لكيان الاحتلال، حيث اصبح لا يكاد يستيقظ من صدمة حتى تأتي اخرى، حتى بات يمشي مترنحا من كثرة العمليات والاختراقات الامنية، وآخر هذه البطولات كانت عملية مخيم شعفاط.

العالم - البوصلة

وعمليات المقاومة هذه والتي تستهدف نقاط ضعف الاحتلال أخذت بالاتساع على مساحة فلسطين المحتلة، وأظهرت أن تل ابيب عاجزة أمامها أو أمام صدها على الاقل، حيث إن المقاوم الفلسطيني هو من يحضر نفسه وسلاحه ويخطط وينفذ دون اي تواصل مع احد، وهو ما يربك كيان الاحتلال. لنتابع هذا التقرير.

وقال مراسل قناة العالم في رام الله فارس الصرفندي، إن الاحتلال لم يستطع الوصول الى منفذ عملية شعفاط منذ مساء السبت ما يشكل اختراقا أمنيا للكيان.

وأضاف، أن جنود الاحتلال لم يتمكنوا من الرد على الشاب الفلسطيني الذي غادر مكان العملية راجلا.

واوضح مراسل العالم، أن الجندي الاسرائيلي غير مستعد للموت بعكس المقاوم الفلسطيني المستعد للاستشهاد.

بدوره قال ضيف البرنامج الباحث في الشؤون الاسرائيلية ابراهيم فضل الشيخ، إن إبراهيم فضل الشيخ: الاحتلال يجري حاليا عمليات تحقيق واسعة بشأن عملية شعفاط.

روابط ذات صلة

عمليات المقاومة المنفردة اوصلت رسائلها وذبحت تل ابيب

الفصائل الفلسطينية تلتقي في الجزائر يوم الثلاثاء

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ضابط أمريكي يكشف عن دور قوات 'الناتو' الخاصة في أوكرانيا

نائب رئيس لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني شاهد.. مقتدائي: هناك هدوء يعم المناطق الإيرانية

ميقاتي: أشكر الفريق اللبناني الذي ساهم بدراسة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية

الرئيس اللبناني تلقى اتصالا من بايدن مهنئا بانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود

خلال قمة قادة دول مجموعة 'السبع'.. زيلينسكي يداهن الغرب ويرفض التفاوض مع روسيا مجددا

الأردن يدين انتهاكات الإحتلال للمسجد الأقصى