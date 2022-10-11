 المقاومة الفلسطينية.. تربك أمن الاحتلال

العالم - البوصلة

وعمليات المقاومة هذه والتي تستهدف نقاط ضعف الاحتلال أخذت بالاتساع على مساحة فلسطين المحتلة، وأظهرت أن تل ابيب عاجزة أمامها أو أمام صدها على الاقل، حيث إن المقاوم الفلسطيني هو من يحضر نفسه وسلاحه ويخطط وينفذ دون اي تواصل مع احد، وهو ما يربك كيان الاحتلال. لنتابع هذا التقرير.

وقال مراسل قناة العالم في رام الله فارس الصرفندي، إن الاحتلال لم يستطع الوصول الى منفذ عملية شعفاط منذ مساء السبت ما يشكل اختراقا أمنيا للكيان.

وأضاف، أن جنود الاحتلال لم يتمكنوا من الرد على الشاب الفلسطيني الذي غادر مكان العملية راجلا.

واوضح مراسل العالم، أن الجندي الاسرائيلي غير مستعد للموت بعكس المقاوم الفلسطيني المستعد للاستشهاد.



بدوره قال ضيف البرنامج الباحث في الشؤون الاسرائيلية ابراهيم فضل الشيخ، إن إبراهيم فضل الشيخ: الاحتلال يجري حاليا عمليات تحقيق واسعة بشأن عملية شعفاط.