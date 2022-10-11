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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
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العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الشيخ الزكزاكي: لو كان الأمر بيد الحكام في نيجيريا لما شنوا هجمات علينا لكنهم يتلقون الأوامر من الخارج
الشيخ الزكزاكي: الشعوب تقف مع القضية الفلسطينية والنصر مع المظلومين وسوف تقام دولة فلسطين عن قريب إن شاء الله
الشيخ الزكزاكي: مجزرة زاريا التي نفذتها السلطات بحق أتباعِ أهل البيت عليهم السلام جاءت بأوامر أميركية وبريطانية وشاركت بها الرياض
الشيخ الزكزاكي: لم يكن من مصلحة ومنفعة لحكام نيجيريا من ارتكاب مجزرة زاريا وليس هناك أي شيء يبرر هذه المجزرة
الشيخ الزكزاكي: كل الحكومات الماضية كان هدفها القضاء على هذه الحركة وقتل الزكزاكي لكن كانوا يفعلونه بالحيلة لكن هذه الحكومة فعلتها بالعنف
الشيخ الزكزاكي: خلال مجزرة زاريا دمروا المراكز الدينية وحرقوا وسرقوا ونهبوا وفعلوا كل ما بوسعهم للقضاء علينا لكن الحركة صمدت وأصبحت أقوى
الشيخ الزكزاكي: ما يميز مجزرة زاريا عن باقي الهجمات هي أنهم قرروا أن يقضوا علينا الى الأبد
الشيخ الزكزاكي: الحكومة السابقة هجمت علينا في يوم القدس العالمي وقتلت اكثر من 30 شخصا
الشيخ الزكزاكي: في التسعينات ايضا كان هناك هجمات علينا وأطلقوا النيران في أول مرة عام 1997 وسجنونا لمدة سنتين
الشيخ الزكزاكي: في الثمانينات كانت هناك هجمات على الحركة الاسلامية واعتقالات ولمدة 9 سنوات قضيت 7 سنوات منها في السجن
الشيخ الزكزاكي: في الثمانينات كانت هناك هجمات على الحركة الاسلامية واعتقالات ولمدة 9 سنوات قضيت 7 سنوات منها في السجن
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش
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