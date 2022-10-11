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الشيخ الزكزاكي: خلال مجزرة زاريا دمروا المراكز الدينية وحرقوا وسرقوا ونهبوا وفعلوا كل ما بوسعهم للقضاء علينا لكن الحركة صمدت وأصبحت أقوى

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٣ بتوقيت غرينتش

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