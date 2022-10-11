'طائرات حزب الله المسيرة' ستهاجم 'إسرائيل' من مسافات 'قريبة'

العالم - الإحتلال

وأوضح ليفي أنَّه "على عكس معظم الجيوش الغربية، أهمل الروس مجال الطائرات المسيرة، واكتشفوا هذا الخطأ بعد اجتياح أوكرانيا. وبشكل خاص على ضوء الاستخدام الواسع للجانب الثاني لهذه الوسائل".

وأضاف: "من أجل التغلب على هذه المشكلة، اشترى الروس كميات كبيرة من الطائرات المسيرة "وذخائر جوالة" (كروز) من إيران. وهي تعد تهديدا كبيرا مستجدا على جهات من بينها الولايات المتحدة و"إسرائيل" التي تجمع الآن معلومات استخبارية عن الطائرات الإيرانية من دون طيار التي يُشغلها الروس".

وفي مقال نشر في صحيفة "stars and stripes"، لفت مدير الاستراتيجية والحداثة في معهد "نيو لاينز" في واشنطن نيكولاس هراس، إلى أنَّ "حزب الله سينشر مقابل الجيش الإسرائيلي طائرات درون وطائرات مسيرة وسيستخدمها على غرار ما يفعله الروس في أوكرانيا".

وأكَّد هراس أنَّه "في الحرب مع الجيش الاسرائيلي، حزب الله سيستخدم الطائرات المسيرة وطائرات غير مأهولة صغيرة كوسيلة قتالية مُكملة للمجموعات المقاتلة على الأرض. استكمال تكتيكي واستخدام بشكل خاص في مسافات قريبة ضد الجيش، وهذه الطائرات تستخدم اليوم أيضًا في الهجوم على قواعد أميركية في العراق وسوريا".

وتابع: "على الأقل حتى الآن، منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الأوكراني لم تنجح في اعتراض ومنع معظم الهجمات".

وبحسب برزين ناديمي الباحث في معهد "نيو لاينز" في واشنطن، فإن جزءًا من الطائرات المسيرة التي أُسقطت عثر بداخلها على قطع مخصصة للتشويش والاعتراض الالكتروني".