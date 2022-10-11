الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

نائب رئيس لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الايراني

شاهد.. مقتدائي: الوضع في ايران يختلف تماما عما تروجة له وسائل اعلام الاعداء

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

كشف نائب رئيس لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الايراني عباس مقتدائي، عن مخططات اجنبية بعد وفاة المواطنة "مهسا اميني" كانت تستهدف أمن ايران.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مقتدائي في حديث لبرنامج "من ايران على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن المخططات الاجنبية كانت تهدف لزعزعة أمن ايراني الداخلي بعد وفاة "مهسا أميني" رغم ان الشرطة والمسؤولين الايرانيين اعربوا عن اسفهم لوفاتها.

واوضح مقتدائي، أن ما روجت له وسائل الاعلام الاجنبية عن الوضع الداخلي في ايران وفاة مهسا أميني كان عاريا عن الصحة تماما ويهدف لتأجيج الوضع في الداخل الايراني.

واشار مقتدائي الى أن خلال الاعوام الماضية قامت وسائل اعلام ارجنبية وسياسيون اجانب بفبركة الاخبار ضد ايران.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. هكذا ايران تعد روادها في الرياضة العقلية

شاهد... لمحة موجزة على جنوب غرب إيران بعدسة العالم

شاهد.. على ضفاف أروند

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ضابط أمريكي يكشف عن دور قوات 'الناتو' الخاصة في أوكرانيا

نائب رئيس لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني شاهد.. مقتدائي: هناك هدوء يعم المناطق الإيرانية

ميقاتي: أشكر الفريق اللبناني الذي ساهم بدراسة الاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية

الرئيس اللبناني تلقى اتصالا من بايدن مهنئا بانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود

خلال قمة قادة دول مجموعة 'السبع'.. زيلينسكي يداهن الغرب ويرفض التفاوض مع روسيا مجددا

الأردن يدين انتهاكات الإحتلال للمسجد الأقصى