شاهد.. مقتدائي: الوضع في ايران يختلف تماما عما تروجة له وسائل اعلام الاعداء

العالم - خاص بالعالم

واضاف مقتدائي في حديث لبرنامج "من ايران على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن المخططات الاجنبية كانت تهدف لزعزعة أمن ايراني الداخلي بعد وفاة "مهسا أميني" رغم ان الشرطة والمسؤولين الايرانيين اعربوا عن اسفهم لوفاتها.

واوضح مقتدائي، أن ما روجت له وسائل الاعلام الاجنبية عن الوضع الداخلي في ايران وفاة مهسا أميني كان عاريا عن الصحة تماما ويهدف لتأجيج الوضع في الداخل الايراني.

واشار مقتدائي الى أن خلال الاعوام الماضية قامت وسائل اعلام ارجنبية وسياسيون اجانب بفبركة الاخبار ضد ايران.

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