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القاهرة تحذر المصريين في أوكرانيا

القاهرة تحذر المصريين في أوكرانيا
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

حذرت مصر مواطنيها من "السفر إلى دولة أوكرانيا في ضوء التطورات السياسية والأمنية المتسارعة"، وأوصت المقيمين هناك بالاستعداد للعودة.

العالم- مصر

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن ذلك يأتي في ضوء متابعتها "للتطورات السياسية والأمنية المتسارعة والمتلاحقة" المتصلة بالأزمة الأوكرانية، وفي "إطار الحرص على ضمان أمن وسلامة المواطنين المصريين المُقيمين في أوكرانيا".

وأضافت أنها وجّهت سفارة مصر في أوكرانيا "بضرورة التواصل مع جميع أبناء الجالية المصرية، وحثهم على اتخاذ أقصى درجات الحذر والحيطة، والإقلال من التحركات غير الضرورية، وعدم التواجد في مناطق الخطر أو بالقرب منها".

وأهابت الوزارة بأبناء الجالية المصرية في أوكرانيا "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، واتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الاحتياجات الضرورية تحسبا لتدهور الأوضاع"، كما أوصت "أبناء الجالية بالاستعداد للعودة إلى أرض الوطن حفاظا على سلامتهم وأمنهم".

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