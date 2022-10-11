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نائب رئيس لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني

شاهد.. مقتدائي: هناك هدوء يعم المناطق الإيرانية

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

قال نائب رئيس لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الإيراني عباس مقتدائي إن هناك هدوءا وأمنا مستتبا في الأسواق والمناطق الإيرانية لأن الشعب الإيراني أدرك الفتنة المتعددة الأبعاد التي كانت تستهدف الداخل الإيراني.

العالم - خاص بالعالم

قال مقتدائي، في حديث لبرنامج "من ايران على شاشة قناة العالم الاخبارية إن هناك لجان تحقيق مرتبطة مع بعضها البعض للتحقيق في وفاة "المواطنة مهسا أميني" و اعتمدت التقارير االصادرة عن الطب العدلي وغيرها.

واضاف مقتدائي ، أن السياسيين الاجانب ووسائل الاعلام الاجنبية يعملون على تأليب الرأي العام العالمي ضد ايران.

واوضح مقتدائي، أن ما روجت له وسائل الاعلام الاجنبية عن الوضع الداخلي في ايران وفاة مهسا أميني كان عاريا عن الصحة تماما ويهدف لتأجيج الوضع في الداخل الايراني.

واشار مقتدائي الى أن خلال الاعوام الماضية قامت وسائل اعلام ارجنبية وسياسيون اجانب بفبركة الاخبار ضد ايران.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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