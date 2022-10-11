الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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وزير الخارجية الايراني يجري محادثات هاتفية مع نظيرته الفرنسية اتفقا خلالها على ان العلاقات يجب ان يسودها الاحترام والمصالح المتبادلة

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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