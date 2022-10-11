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ترکیا
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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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السيد نصر الله: يجب ان نحتاط فقد يغير احدهم رأيه
السيد نصر الله: من موقع المقاومة سننتظر حتى التوقيع على الاتفاق
السيد نصر الله: نحن الآن امام ساعات حاسمة في موضوع الترسيم وننتظر الاعلان عن الموقف الرسمي من قبل فخامة الرئيس ومن حكومة العدو
السيد نصر الله: ما زلنا نصر على تشكيل الحكومة في الوقت المتاح
السيد نصر الله: هناك من يريد للقيم أن تنهار
السيد نصر الله: الامام الخميني حول نقطة الخلاف حول ولادة الرسول (صلى الله عليه وآله) الى نقطة اجتماع وأقام جسرًا اسمه أسبوع الوحدة الاسلامية
السيد نصر الله: في ثقافة الوحدة لا نعطي للخلاف اكبر من حجمه الطبيعي
السيد نصر الله: بوجود ارادة ايجابية وجادة يتم التركيز على نقاط الاشتراك
السيد نصر الله: وجود الكيان الغاصب لم يترك لنا مجالا للفرح
السيد حسن نصر الله: اليمنيون عبروا بكل الوسائل عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله
وزير الخارجية الايراني يؤكد لنظيرته الفرنسية ان الاتحاد الاوروبي اذا اقدم على اجراءات تقييدية فأن ايران سترد عليها بالمثل
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.