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مقتدائي: هناك وثائق تدل على تورط اوروبيين في اعمال الشغب بايران

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشف نائب رئيس لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الايراني عباس مقتدائي، بأن لدى ايران وثائق لاشك فيها عن تورط اوروبيين بادارة اعمال الشغب في البلاد، موضحا ان ايران تفرق بين من تثيره العواطف وبين من هو مدفوع بالمال.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مقتدائي في حديث لبرنامج "من ايران على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن افشال ايران لسياسة الضغوط القصوى والحظر اغضب الاعداء.

وأكد مقتدائي، أن ايران تتمتع بالدستور وهو يسمح بالاعتراض السلمي، أن أصوات المنتقدين مسموعة في ايران، موضحا أن ما جرى مؤخرا من اعمال شغب تم من قبل جهات مدعومة ماليا، وبأن عباس مقتدائي: ما حصل خلال الايام الماضية كان مشهد حرب دولي مرفق بسيناريوهات لتفكيك البلاد.

وشدد مقتدائي، على أن شهداء الشرطة وقوات الامن هم دليل على ان هذه القوات لا تريد ان تقمع الآخرين وانما تسعى لتهدئة الاوضاع.

واوضح نائب رئيس لجنة الأمن والسياسية الخارجية في البرلمان الايراني أن النساء الايرانيات يتبوؤن اليوم مناصب متقدمة.

بين مقتدائي، ان المخططات الاجنبية كانت تهدف لزعزعة أمن ايران الداخلي بعد وفاة "مهسا أميني" رغم ان الشرطة والمسؤولين الايرانيين اعربوا عن اسفهم لوفاتها.

واوضح مقتدائي، أن ما روجت له وسائل الاعلام الاجنبية عن الوضع الداخلي في ايران وفاة مهسا أميني كان عاريا عن الصحة تماما ويهدف لتأجيج الوضع في الداخل الايراني.

واشار مقتدائي الى أن خلال الاعوام الماضية قامت وسائل اعلام ارجنبية وسياسيون اجانب بفبركة الاخبار ضد ايران.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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مقتدائي: هناك وثائق تدل على تورط اوروبيين في اعمال الشغب بايران

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