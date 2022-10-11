شاهد.. دول مجموعة السبع تجدد التزامها بدعم كييف

العالم - خاص بالعالم

بيان القمة قدم تطمينات للرئيس الاوكراني والتزامات بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا.



وزراء الدفاع في حلف الناتو من جهتهم شددوا على أهمية وحدة صف الدول الأعضاء، وأكدوا دعمهم الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.

وقال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ: "انتصار بوتين يشكل خطرا علينا جميعا..الضربات الروسية الكثيفة على أوكرانيا دليل ضعف.سنرد جماعيا على أي هجوم على البنى التحتية لدول الحلف".



من جهته توقع الكرملين المزيد من المواجهة مع الغرب، وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين ان روسيا ستحقق أهدافها المحددة في أوكرانيا، بيسكوف اعتبر ارسال واشنطن انظمة دفاع جوي متطورة لكييف سيطيل النزاع وسيجعله أكثر ايلامًا للجانب الأوكراني.



وضمن الاطر الدبلوماسية قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب، لكنها لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض، كما دعا لافروف لعدم تضخيم موضوع التهديد النووي بشكل مصطنع.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لم نتلق أي عروض جادة لإجراء اتصال.قلنا مرارا إننا لا نرفض أبدا الاجتماعات. إذا وصلنا اقتراح، سننظر فيه".



ميدانيا واصلت القوات الصاروخية الروسية ضرباتها المركزة على اهداف اوكرانية، وتسببت ضربات روسية جديدة ،استهدفت منشآت للطاقة في منطقة دنيبرو بيتروفسك في وسط أوكرانيا، بدمار جسيم.كما استهدفت الصواريخ منشآت الطاقة في منطقة لفيف غرب أوكرانيا ..وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قصفت مجددا، بصواريخ عالية الدقة وبعيدة المدى، منشآت القيادة العسكرية ونظام الطاقة الأوكراني، بعد يوم على القصف واسع النطاق الذي نفّذته القوات الروسية الاثنين.



وهذا هو حال الاوكرانيين بعد الضربات الصاروخية الروسية حيث افترشوا محطات المترو هربا من القصف الروسي، بينما حذرت منظمات انسانية من موجة لجوء جديدة بعد التطورات العسكرية الاخيرة.

ويبدو ان الرئيس الاوكراني زيلنسكي يحاول التأكيد على صمود بلاده، وهو قام بالاطلاع على اضرار القصف الروسي على مواقع حساسة في العاصمة كييف، بينما يتابع مناشدته دولا غربية بارسال المزيد من السلاح المتطور لمواجهة العملية العسكرية الروسية.