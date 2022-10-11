فلسطين..شاهد 'غضب شعبي' في مخيم شعفاط ضد محاصرة الاحتلال الإسرائيلي

العالم - فلسطين

وقال أهالي المخيم في بيان، إنه تقرر تعطيل المدارس، ودعوة كافة مدارس القدس للإضراب، ومطالبة لجان أولياء الأمور في مدينة القدس بوقفه احتجاجية بعد حاجز مخيم شعفاط.

كما قرر أهالي المخيم عدم استعمال السيارات بعد الساعة العاشرة مساء، إلا للحالات الطارئة، إضافة إلى إغلاق كافة المحلات يوم غد الأربعاء.

وجاء من ضمن قرارات العصيان المدني، عدم خروج العمال للعمل داخل الأراضي المحتلة.

ومن المتوقع أن ينفذ أهالي المخيم وقفة احتجاجية في العاشرة من صباح يوم غد الأربعاء.

وقال الأهالي إن العصيان المدني سيتواصل حتى رجوع الأمور إلى ما كانت عليها قبل حصار الاحتلال للمخيم.

وكانت الاشتباكات تجددت اليوم الثلاثاء بين قوات الاحتلال، ومقاومين في مخيم شعفاط، خلال التصدي لاقتحام المخيم المحاصر لليوم الرابع على التوالي، للضغط على منفذ عملية شعفاط ومحاولة اعتقاله.

وأصيب العشرات في المخيم بجروح واختناق، نتيجة إطلاق الاحتلال النار وقنابل على المتصدين للاقتحامات، فضلا عن اشتباكات وقعت في ضاحية السلام ببلدة عناتا شرقي القدس المحتلة.

واقتحم الاحتلال مخيم شعفاط بحوالي 80 مركبة وآلية عسكرية ومئات من عناصر قوات الأمن والوحدات الخاصة التي وجهت التهديدات للأهالي، فيما تعالت نداءات في المخيم لصد العدوان.

ويقع مخيم شعفاط بين بلدتي عناتا وشعفاط قضاء القدس المحتلة.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع فرض الحصار الشامل على 150 ألف فلسطيني بمناطق في القدس، وكذلك إغلاق حاجز شعفاط وتقييد حركة تنقل الفلسطينيين، في شعفاط وعناتا.

وأعربت أجهزة الاحتلال الأمنية، عن خشيتها من لجوء منفذ عملية شعفاط من القدس المحتلة، إلى الضفة الغربية المحتلة، مع استمرار عمليات البحث في المخيم دون جدوى.



وذكرت القناة "12" العبرية، أن قوات الاحتلال، وبمعلومات من "الشاباك"، تواصل لليوم الرابع على التوالي بحثها عن منفذ عملية شعفاط، والتي قتلت فيها مجندة وأصيب اثنان آخران بجراح.