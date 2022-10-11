الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السيد نصر الله: اليوم في الضفة الغربية مقاومة شعبية حقيقية

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميقاتي يطلب من 'توتال' بدء التنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة 'بيت أمر'

بوتين يحذر من تسييس الطاقة النووية في العالم

الادمیرال تنکسیري: أي شخص يريد الإضرار بأمننا سيواجه ردا حاسما

'فضيحة كبرى' يتورط بها كبار المسؤولين الأميركان

ماذا قال السيد نصر الله للشعب اليمني في خطابه الاخير؟