مسؤول ايراني لواشنطن : احتفظوا بسرية بطلبات اللقاء مع ايران

رد المساعد السياسي لمكتب الرئيس الايراني "محمد جمشيدي" على تغريدة مستشار الأمن القومي الاميركي بشأن الأحداث الأخيرة في إيران داعيا اياه الى الاحتفاظ بسرية بأكثر من ثلاثين طلبا لعقد لقاء مباشر مع ايران.

وردًا على تغريدة مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان بخصوص الأحداث الأخيرة في إيران، نشر محمد جمشيدي يوم الثلاثاء في تغريدة له: "وصف رئيس الجمهورية آية الله السيد ابراهيم رئيسي الدول الأجنبية التي تدعم مثيري اعمال الشغب بانها الذباب.

وكتب جمشيدي: المستشارون المغرضون الذين يعطوك أخبار كاذبة يجعلونك غير موثوق به، إذا كنتم بحاجة إلى إظهار قوتكم عشية الانتخابات، فاحتفظوا بسرية بأكثر من ثلاثين طلبا لعقد لقاء مباشر مع ايران.