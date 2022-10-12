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الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده بعملية إطلاق نار في نابلس

الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده بعملية إطلاق نار في نابلس
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

أعلن جيش الاحتلال عن مقتل جندي متأثراً بإصابته في عملية فدائية قرب مستوطنة "شافي شمرون" غرب نابلس شمال الضفة المحتلة.

العالم- فلسطين

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، مساء أمس الثلاثاء: "سُمح بالنشر: مقتل جندي من ظهر اليوم في عملية إطلاق نار قرب شافي شمرون".

بدورها، قالت مصادر عبرية:" إن الجندي القتيل قرب مستوطنة (شافي شمرون) يعمل ضمن لواء جفعاتي، والمــقــاوم أطلق 5 رصاصات من المركبة المسرعة قبيل انسحابه".

وبينت المصادر العبرية أن الجندي الذي قتل في عملية نابلس قبل قليل هو الرابع خلال الشهر الحالي ويدعى عيدان باروخ (21عاماً) برتبة رقيب أول في جيش الاحتلال.

ووقعت أمس الثلاثاء عملية إطلاق نار نفذها مقاومون فلسطينيون من مركبة مسرعة قرب شافي شمرون غرب نابلس، أعلن جيش الاحتلال عقبها الاستنفار في محيط المستوطنة اثر إصابة أحد جنوده إصابة طفيفة، خلال حارسته مسيرة للمستوطنين كانت تسير قرب المستوطنة، بحثاً عن منفذ العملية.

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