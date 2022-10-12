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الجلسة الأولى من الحوار الفلسطيني في الجزائر..

حزب الشعب الفلسطيني:  المزاج العام جيد وإيجابي وبناء

حزب الشعب الفلسطيني:  المزاج العام جيد وإيجابي وبناء
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

انتهت في الجزائر، مساء الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الفلسطيني بمشاركة ممثلي عدد من الفصائل، لبحث إنهاء الانقسام السياسي في الأراضي الفلسطينية.

العالم - الجزائر

وقال بسام الصالحي، أمين عام حزب الشعب الفلسطيني (أحد فصائل منظمة التحرير)، إن الجلسة الأولى لحوار الجزائر انتهت عند منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء.

وأضاف للأناضول أن “المزاج العام جيد وإيجابي وبناء، وكافة القوى تدرك أهمية التوافق على الرؤيا الجزائرية لإنهاء الانقسام”.

وأشار الصالحي إلى أن “الجزائر عرضت رؤيا شاملة تخص كافة جوانب الانقسام الفلسطيني أمام الفصائل ويجري بحثها”.

وتابع: “غدا (الأربعاء) جولة صباحية ثانية، نعتقد أن الأمور تسير في اتجاه صحيح للتوافق على الرؤيا الجزائرية”.

وعن الرؤيا قال: “هي ثمرة وخلاصة للقاءات الثنائية التي أجرتها الجزائر مع كافة القوى سابقا، ومستوحاة من الاتفاقيات السابقة الموقعة لإنهاء الانقسام”.

وانطلق الحوار في الجزائر الثلاثاء، بمشاركة نحو 14 فصيلا فلسطينيا، لمدة يومين.

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الجلسة الأولى من الحوار الفلسطيني في الجزائر.. حزب الشعب الفلسطيني:  المزاج العام جيد وإيجابي وبناء

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