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انطلاق فعاليات مؤتمر أسبوع الوحدة الإسلامية في طهران

انطلاق فعاليات مؤتمر أسبوع الوحدة الإسلامية في طهران
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٦ بتوقيت غرينتش

انطلقت أعمال المؤتمر الدولي الـ36 للوحدة الإسلامية اليوم الأربعاء في العاصمة طهران بحضور رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي.

العالم - ايران

وبدأت مراسم الافتتاح بحضور مفكرين وشخصيات من الدول الإسلامية والقى رئیس الجمهوریة السيد رئيسي كلمة فیها.

يشار الى انه بالتزامن مع أسبوع الوحدة الاسلامیة، یقام مؤتمر الوحدة الاسلامية حضوريا تحت شعار "الوحدة الإسلامية واحلال السلام وتجنب الصراع في العالم الإسلامي" انطلاقا من اليوم الاربعاء حتى 14 من الشهر الجاري في قاعة المؤتمرات بطهران وسیلقي فيه أكثر من 200 شخصية أجنبية من العالم الإسلامي و100 شخصية ايرانية كلمتهم.

وسیعقد بالتزامن مع طهران، مؤتمر الوحدة الاسلامية في محافظات كلستان وسيستان وبلوجستان وخراسان وكردستان.

وأقیمت قبل انطلاق المؤتمر الحضوري، ندوات عبر الإنترنت اعتبارًا من الأحد الماضي 9 أكتوبر.

وأعلن الأمين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية حجة الإسلام "حميد شهرياري"، في مؤتمر صحفي قبل أیام ان قائد الثورة الاسلامية، سماحة آية الله السيد علي خامنئي، سيستقبل ضیوف المؤتمر، يوم الجمعة 17 ربيع الأول( 14 اكتوبر) بالتزامن مع المولد النبوي الشريف (ص) وولادة الإمام صادق (ع).

وسیختتم المؤتمر اعماله بإصدار بيان ختامي.

وخلال العامين الماضيين تسبب تفشي فيروس كورونا في عقد المؤتمر بشكل افتراضي عبر الإنترنت لكن سيشهد المؤتمر هذا العام حضور شخصيات سياسية وثقافية من العالم الإسلامي في طهران.

ويهدف المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية إلى خلق الوحدة والتضامن بين المسلمين وتقريب وجهات نظر العلماء المسلمين في المجالين العلمي والثقافي ودراسة السبل الكفيلة بتعزيز الوحدة الإسلامية وتقديم حلول مناسبة لمعالجة مشاكل المسلمين.

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