هل استطاع لبنان اجبار الاحتلال على قبول الامر الواقع في قضية ترسيم الحدود؟

خاص بالعالم

وقال بزي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان المبعوث الامريكي آموس هوكشتاين كان قد اعاد صياغة نص اتفاق ترسيم الحدود وارسلها لنائب رئيس مجلس النواب اللبناني والذي بدوره سلمها لرئيس الجمهورية ميشال عون، حيث ينتظر ان يلقي الاخير خطاباً بعد خطاب السيد نصرالله.

واوضح بزي، ان هناك مساراً سيظهر في الايام القادمة يصل فيه لبنان الى التتويج في الناقورة بمشهدية بان يقوم كل طرف بدوره بمعزل عن الآخر، باشراف الامم المتحدة.

واضاف بزي، ان المبعوث الامريكي كان حريصاً على ان يتم الاتفاق مع لبنان بأسرع وقت ممكن، معتبراً ان لبنان نجح بصلابته على موضوع النقطتين العالقتين ودفع الاحتلال القبول بالامر الواقع، مشيراً الى ان الجهة المشغلة "توتال" هي التي ستتعاطى مع الاحتلال الاسرائيلي ضمن ما يسمى حصة الاحتلال بحقل قانا. وان الرئيس عون سوف يشكر في خطابه القادم نظيره الفرنسي على الدور الذي لعبه في اللحظات الاخيرة لاخراج هذا الوليد الى النور بالشكل الذي يناسب مصلحة لبنان.

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