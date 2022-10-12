كيف يقرأ دور المقاومة بترسيم اتفاق الحدود ووحدة موقف القيادات اللبنانية؟

وقال بزي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان المبعوث الامريكي آموس هوكشتاين كان قد اعاد صياغة نص اتفاق ترسيم الحدود وارسلها لنائب رئيس مجلس النواب اللبناني والذي بدوره سلمها لرئيس الجمهورية ميشال عون، حيث ينتظر ان يلقي الاخير خطاباً بعد خطاب السيد نصرالله.

واوضح بزي، ان هناك مساراً سيظهر في الايام القادمة يصل فيه لبنان الى التتويج في الناقورة بمشهدية بان يقوم كل طرف بدوره بمعزل عن الآخر، باشراف الامم المتحدة.

واكد بزي ان المبعوث الامريكي كان حريصاً على ان يتم الاتفاق مع لبنان بأسرع وقت ممكن، معتبرا ان لبنان نجح بصلابته على موضوع النقطتين العالقتين ودفع الاحتلال القبول بالامر الواقع، مشيرا الى ان الجهة المشغلة "توتال" هي التي ستتعاطى مع الاحتلال الاسرائيلي ضمن ما يسمى حصة الاحتلال بحقل قانا. وان الرئيس عون سوف يشكر في خطابه القادم نظيره الفرنسي على الدور الذي لعبه في اللحظات الاخيرة لاخراج هذا الوليد الى النور بالشكل الذي يناسب مصلحة لبنان.

بدوره، اكد الكاتب السياسي الدكتور سعيد يقين، ان لبنان في اصعب الظروف استطاع ان يحرر ارضه ومجاله الجوي بالمقاومة، وقدموا التهنئة للبنان بتحرير مياهه الاقليمية وحمايتها من خطر الاستعمار واستثماره وتخريبه ووقف التنصت وكل العبث الصهيوني والذي جاء نتيجة الوحدة اللبنانية التي تقف وراء المقاومة اللبنانية.

وقال يقين: ان الاوساط الاعلامية والمؤسسات البحثية الصهيونية اعترفت بان المقاومة اللبنانية هي التي انتزعت الترسيم الحدودي مع كيان الاحتلال، ووصفوه بالموقف العظيم والاستراتيجي بأن تكون المياه الاقليمية اللبنانية محرمة على الاسرائيليين في حين ان الكثير من المياه والشواطئ الاقليمية العربية يقطن بها الاسرائيليون.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6394863