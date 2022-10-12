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الرئيس رئيسي: الشعوب الإسلامية لم ولن يقبلوا فكرة التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧ بتوقيت غرينتش

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رئيسي: الشعوب الإسلامية لم ولن تقبل فكرة التطبيع مع كيان الاحتلال "الإسرائيلي"