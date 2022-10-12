أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الأربعاء ۱۲ أكتوبر 2022

العالم- الصحافة الإيرانية

وطن امروز ..

إنتصار حزب الله بدون حرب .. الصهاينة يذعنون لإتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان .

سياست روز ..

حزب الله ينجح بتركيع تل أبيب .. الكيان يضطر للموافقة على ترسيم الحدود البحرية .

جوان ..

حركة أنصار الله اليمنية تحذر الإمارات من أن نظم الدفاع الجوي "الإسرائلية " لن تنقذها .

اطلاعات ..

تحالف الفتح يتحدث عن قرب تشكيل حكومة عراقية من دون مشاركة التيار الصدري .

ايران ..

هجوم سايبيراني واسع على مطارات أمريكية , وواشنطن تتهم قراصنة روسا وصينيين .

ابرار ..

بعد الضربات الصاروخية الروسية , بايدن يعد زيلينسكي بتزويد أوكرانيا بنظم دفاع جوي متطورة .

مردم‌سالاري ..

بريطانيا تدعو لعقد إجتماع قمة طارئ لحلف الناتو على خلفية الضربات الصاروخية الروسية .

آفتاب يزد ..

أمريكا تتحدث عن إحتمال إعادة النظر في العلاقات ووقف التعاون مع السعودية.

خراسان..

تفاقم الأجواء بشكل خطير بين تركيا واليونان ومخاوف الناتو من إنهيار جناحه الجنوبي .

قدس ..

بدء أعمال مؤتمر حوار المصالحة الوطنية الفلسطينية في العاصمة الجزائرية بمشاركة واسعة.

كيهان ..

لبنان يؤكد تحقيق كل أهدافه في إتفاقية ترسيم الحدود البحرية , والفضل لحزب الله.

آرمان امروز ..

البرلمان العراقي يستعد لعقد جلسة خاصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأربعاء

آرمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها متسائلة ( هل هناك حرب عالمية في الطريق حقا ؟) وجاء فيه ..

تطورات وتفاعلات الحرب باوكرانيا زادت في الآونة الاخيرة من المخاوف الدولية من خطر انزلاق العالم في حرب نووية هذه المرة .

( إن توسيع حلف الناتو دعمه العسكري لأوكرانيا قد يدفع روسيا لتعديل خططها الإستراتيجية مقابل ما تعتبره تهديدا وجوديا)

وما حدث مؤخرا على صعيد القصف الروسي الصاروخي الواسع لاوكرانيا ردا على استهداف الاخيرة لجسر بالقرم، قد يكون بداية لتصعيد متبادل يجر كل الاطراف نحو مواجهة مفتوحة ومباشرة.

ان روسيا اردات بهذا الرد العنيف تحذير اوكرانيا والناتو من ان الامور قد تاخذ منحى خطير للغاية . كما قامت موسكو بتغييرات في قيادات عملياتها باوكرانيا لصالح توسيع وتصعيد هذه العمليات واستعرضت دخول اسلحة جديدة مدمرة للخدمة بقواتها , والواقع قد يؤدي اي خطأ في حسابات الغرب بشأن اوكرانيا لاحراج روسيا الى اشعال فتيل نيران حرب باوروبا والعالم .

جوان..

في الشأن الاوكراني ايضا كتبت صحيفة جوان في مقالها ( موسكو تحذر الغرب من إنتهاك الخطوط الحمراء) ..

روسيا حذرت امريكا وحليفاتها في حلف الناتو من تبعات خطيرة ستترتب عن مواصلة وتوسيع الدعم العسكري لاوكرانيا.

( إن الضربات الصاروخية الروسية الأخيرة لأوكرانيا تجسد جدية موسكو في الرد على أي إستهداف لمناطق أوكرانية تم ضمها لروسيا)

فهذه الضربات جاءت مباشرة بعد استهداف اوكرانيا لجسر استراتيجي بالقرم التي ضمتها روسيا عام 2014 لاراضيها بعد اجراء استفتاء فيها, وليس من المستبعد ان تواصل روسيا نفس النهج في حالة استمرار الهجوم الاوكراني المضاد على المناطق الاوكرانية الاربع التي ضمتها روسيا باستفتاءات ايضا مؤخرا.

في الواقع تلوح روسيا ضمنيا عبر هذه الضربات من انها لن تتردد عن استخدام اقصى قدراتها الاستراتيجية متى ما شعرت بأن هناك تهديد مباشر لها او كما وصفته العقيدة العسكرية الروسية بالتهديد الوجودي ولوحدة الاراضي الروسية.

كيهان ..

سلطت صحيفة كيهان الضوء على جانب من الازمة الاقتصادية التي تعصف بفرنسا وكتبت في تقريرها ( باريس تلوح بإستخدام القوة لكسر إضرابات )..

هدد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية عمل مصافي وتكرير النفط المضربين عن العمل منذ ثلاثة اسابيع من ان السلطات قد تضطر لاستخدام القوة لكسر هذا الاضراب.

( إن فرنسا تعاني من أزمة نقص كبيرة بإمدادت الوقود بتوقف واردات الغاز الروسي , وتسبب إضراب مصافي النفط بتفاقم الأزمة )

ويطالب عمال المصافي بزيادة الاجور وتوفير الخدمات اللازمة مع تفاقم الاوضاع المعيشية والغلاء والتضخم على خلفية تبعات الحرب الاوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا ووطأة تزايد فاتورات الدعم الفرنسي لاوكرانيا .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( شرخ في الجناح الشرقي للناتو)..

حلف شمال الاطلسي الناتو يواجه خطر انفراط عقده وتداعي جناحه الجنوبي مع تفاقم الخلافات بين تركيا واثينا ووقوفهما على حافة حرب شاملة .

( إن الخلافات بين أثينا وأنقرة حول جزر ببحر إيجة ومصادر الطاقة في البحر الأبيض المتوسط دخلت مرحلة خطيرة مؤخرا )

فهذه الخلافات التي باتت ترافقها قعقعة سلاح واستفزازات جوية وبحرية متبادلة قد تجر بلدان اخرى في الناتو لدعم هذا الطرف او ذاك , فالى حد الان اعلنت فرنسا بالدرجة الاولى وكذلك ايطاليا دعمهما لموقف اليونان , كما حاولت امريكا اتخاذ موقف مرن ازاء تركيا لتفادي خروجها من حلف الناتو وبالتالي فقدان الحلف لقاعدة انجرليك الاستراتيجية الضخمة في الاراضي التركية .

آفتاب يزد ..

سلطت صحيفة آفتاب يزد الضوء على الجديد في اجواء العلاقات الامريكية السعودية في تقريرها ( أمريكا تلوح بإحتمال إعادة النظر)..

يرى الناطق باسم مجلس الامن القومي الامريكي " جون كيربي" ان الولايات المتحدة قد تعيد النظر بشكل جدي في علاقاتها مع السعودية.. ونوه كيربي بأن

(بايدن أبدى إستياءه العميق إزاء موافقة السعودية على قرار أوبك بلاس بخفض إنتاج النفط داعيا لإعادة النظر في العلاقات)

وفي تطور اخر دعا رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي السناتور بوب منندس الى تجميد العلاقات مع السعودية ووقف التعاون العسكري والامني معها بعد موقفها الاخير باوبك بلاس . وهناك من يرى بواشنطن وعواصم اوروبية ان موقف الرياض باوبك بلاس مجرى مناورة مؤقتة لتأكيد مدى اهميها للغرب.