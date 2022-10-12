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حواجز على مداخل رام الله.. جيش الاحتلال يفرض حصارا على نابلس + فيديو

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٩ بتوقيت غرينتش

فرضت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حصارا على مدينة نابلس وقامت بإغلاق العديد من الطرقات، مما ادى لحدوث أزمة خانقة.

العالم- فلسطين

وافاد الارتباط الفلسطيني ان قوات الاحتلال اغلقت عدة حواجز من الساعة الخامسة صباحا حتى اشعار آخر.

وفي السياق، افادت وکالة أنباء معا ان قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا على طريق "بيت إيل" عندالمدخل الشمالي لمدينة البيرة، وايقاف المركبات، مما ادى لحدوث ازمة خانقة.

* قوات الاحتلال تطلق الرصاص على حاجز بيت فوريك بنابلس.:

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عصيان مدني في القدس

وفي سياق آخر، عم الاضراب التجاري والتعليمي الشامل، اليوم الاربعاء في القدس، استجابة لدعوة العصيان المدني التي اطلقها مخيم شعفاط في ساعة متأخرة من مساء أمس، رفضا لمواصلة حصاره وتحويل المنطقة الى سجن .

والتزم أهالي القدس بالاضراب، واغلقت المدراس أبوابها والمحلات التجارية كذلك، وبدت شوارع المدينة شبه خالية.

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