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عزمي عبدالحميد: مسلمو كشمير والروهينغا هم من المضطهدين فلو كنا متحدين لاستطعنا أن نتصدى لكل هذا الاضطهاد

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

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