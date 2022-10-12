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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
لن ننسی
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صلاح البردويل: الشعب الفلسطيني والمقاومة مصران على منع اليهود من الاستيلاء على المسجد الأقصى
إسماعيل رضوان: الشعب الفلسطيني والمقاومة مصران على منع اليهود من الاستيلاء على المسجد الأقصى
عزمي عبدالحميد: مسلمو كشمير والروهينغا هم من المضطهدين فلو كنا متحدين لاستطعنا أن نتصدى لكل هذا الاضطهاد
الشيخ خالد الملا: الاستكبار العالمي مضى بمخططات جديدة مثل الإلحاد وثقافة التعري لضرب المسلمين بعد أن يئس في إثارة الطائفية
الشيخ خالد الملا: نوايا دول الاستكبار باتت واضحة في ضرب البلدان الإسلامية
خالد الملا: الشعب الإيراني ملتزم بديانته ومطيع لقيادته
سردار خان: علينا أن نبتعد عن كل ما يدعو للفرقة فإن العدو من خلال وحدته يضربنا بسبب هذه الفرقة
سردار خان: مسلمو كشمير يعانون من الاضطهاد الذي يمارس عليهم
عزمي عبدالحميد: على أئمة المساجد في البلدان الإسلامية أن يختزلوا خطبهم في سبيل الوحدة الإسلامية
عزمي عبدالحميد: مسلمو كشمير والروهينغا هم من المضطهدين فلو كنا متحدين لاستطعنا أن نتصدى لكل هذا الاضطهاد
عزمي عبدالحميد: مسلمو كشمير والروهينغا هم من المضطهدين فلو كنا متحدين لاستطعنا أن نتصدى لكل هذا الاضطهاد
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش
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