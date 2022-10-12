شاهد.. مفكرون من شتی الدول الإسلامية في طهران

العالم - مراسلون

هي المحطة السادسة والثلاثون لمؤتمر الوحدة الاسلامية في طهران العاصمة؛ محطة يقول الساهرون عليها إنّها تحمل بين ثناياها آمال الأمة الاسلامية بتجاوز عقبات خلّفها التاريخ وتلاعبت بها السياسة.

الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وخلال كلمة افتتاح مؤتمر هذا العام قال إنّ لدى المسلمين العديد من القواسم المشتركة التي تشكل الحضارة الدينية في العالم. واشار الى وجود طاقات دينية كبيرة في العالم قادرة على التصدي للإلحاد وللتيارات العلمانية والتكفيرية.

وقال الرئيس رئيسي:"اليوم لدی المسلمين ثروة عظيمة، هناك امكانيات کبيرة جاهزة للعمل والاتحاد ضد الاعداء؛ لدينا امور واضحة تجمعنا يمکنها ان تشکل قدرة عظيمة في العالم وتخلق حضارة ترفع رؤوسنا أمام الحضارات".

محاور مختلفة يبحثها المؤتمر لتعزيز الوحدة بين المسلمين، تشكّل اليوم محطةً مهمةً لتجاوز الخلافات القائمة، موضوعات أهمّها: الحرب والسلام، مكافحة الارهاب، قبول الاجتهاد المذهبي ومواجهة تيار التكفير والتطرف، والاحترام المتبادل بين المذاهب الإسلامية؛ فهي اليوم عناوين كبرى يسعى المجتمعون في طهران إلى صياغة آراء لعلها تفتح الطريق للتقارب بين المسلمين.

وقال رئيس جماعة علماء العراق، خالد عبدالوهاب الملا:"اننا لانستطيع ان نتغلب علی کل مخططات الاعداء التي نراها بأم أعيننا في واقعنا اليومي، لانستطيع ان نتخطاها الا بوحدة حقيقية بين المسلمين".

وقال رجل الدين اللبناني علي فضل الله:"نحن بحاجة الی اخراج الوحدة الاسلامية من دائرة المشاعر والاحاسيس الی دائرة العمل وحتی نحن ندع الی ان تخرج من دائرة العمل مبادرات، التي تحصل هي مقدرة ومشکورة في أکثر من موقع هناک العديد من المبادرات، الی تفعيل ذلک علی مستوی الدول.

في مؤتمر حمل شعار "الوحدة الإسلامية وإحلال السلام وتجنّب الصراع في العالم الإسلامي"، حضر مئات المفكّرين والدعاة كعادتهم في طهران؛ جمعهم الإسلام، وفتح أمامهم باب البحث والنقاش لأجل عالم إسلامي أفضل، فهم يخلّدون ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية وذكرى ولادة خير البشرية محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ مناسبة تكون فيها وصايا الرسول أرضيةً لتفكيرهم لتحقيق أخوة إسلامية حقيقية.

وجرت نقاشات بين نخب من العالم الاسلامي جمعتهم طهران في مؤتمرها السنوی للوحدة الاسلامية وهدفهم هو توحيد کلمتهم الاسلامية في مواجهة التحديات التي يواجهها.