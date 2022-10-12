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مسودة اتفاق ترسيم الحدود تؤكد أن لبنان و"إسرائيل" اتفقا على إبقاء الوضع قرب الشاطئ بما في ذلك على طول خط العوامات البحرية الحالي

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

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