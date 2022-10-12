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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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بوتين: يمكننا إعادة توجيه إمدادات نورد ستريم إلى البحر الأسود وإقامة مركز كبير للغاز في تركيا من أجل أوروبا
بوتين: الأوروبيون أجبرونا على الإجراءات التي اتخذناها وهم المسؤولون عن ارتفاع الأسعار
الرئيس الروسي: مشاكل الطاقة في أوروبا لا صلة لها بما يحدث في أوكرانيا وإنما بسبب تراكم أخطاء الساسة الأوربيين
قائد الثورة الإسلامية: التصدي لمخططات العدو ليس معرقلا لحركة الشعب بل يتيح الفرصة للمضي قدما
قائد الثورة الإسلامية: حضور الشباب الإيراني الكبير في الأربعين والمبادرة في ذلك اضطر العدو إلى التخطيط بشكل أحمق وبغباء لإحداث الاضطرابات
قائد الثورة الإسلامية: أعمال الشغب الأخيرة هي ردة فعل حاقدة من العدو تجاه إنجازات الشعب الإيراني الكبيرة
قائد الثورة الإسلامية: فليحذر المسؤولون في إيران من أن مؤامرات العدو لا تمنعهم من مسؤولياتهم وواجباتهم الرئيسية في الساحتين الداخلية والخارجية
قائد الثورة الإسلامية: فليحذر المسؤولون في إيران من أن مؤامرات العدو لا تمنعهم من مسؤولياتهم وواجباتهم الرئيسية في الساحتين الداخلية والخارجية
قائد الثورة الإسلامية: الأعداء مستمرون بعداوتهم طالما أن الشعب الإيراني مؤيد للنظام الإسلامي والقيم الدينية
مسودة الاتفاق: الاتفاق يدخل حيز التنفيذ فور إرسال واشنطن إشعارا بالتأكيد على موافقة الطرفين على بنوده
بوتين: يمكننا إعادة توجيه إمدادات نورد ستريم إلى البحر الأسود وإقامة مركز كبير للغاز في تركيا من أجل أوروبا
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٢٧ بتوقيت غرينتش
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