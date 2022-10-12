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قائد حرس الحدود الايراني: الامن مستتب للغاية في حدود البلاد

قائد حرس الحدود الايراني: الامن مستتب للغاية في حدود البلاد
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

اكد قائد قوات حرس الحدود في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد احمد كودرزي ان الأمن مستتب للغاية في حدود البلاد.

العالم - ايران

وقال العميد كودرزي في تصريح ادلى به لوكالة "فارس" في طهران: ما هو مؤكد أن بعض الدول أصبحت للأسف حديقة خلفية لعدد من الاشرار المسلحين والجماعات الإرهابية التي هي صنيعة أمريكا المجرمة والصهيونية ، ولكن امن حدود البلاد مستتب في ظل الانسجام والعمل على ضبط الحدود بصورة ذكية الطابع ووجود الضباط وضباط الصف وجنود الحدود الغيارى الذين هم أعين الجمهورية الإسلامية.

واكد بأن حدود البلاد اليوم آمنة ، وقال: قد يقوم البعض ببعض التحركات ، ولكن بحمد الله فان حرس حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية والأجهزة الامنية لها إحاطة امنية كاملة على عدو مدعوم من قبل المستكبرين ونظام الهيمنة وان أي تحرك للاشرار المسلحين سيتم اجهاضه في مهده.

وحول وضع الأمن على الحدود ، قال قائد حرس الحدود: ليكن المواطنون مطمئنين، فالامن اليوم في الحدود نموذجي ونشهد أمنًا مستديما، والقادة العسكريون يدافعون بقوة عن الحدود التي هي اليوم آمنة جدًا.

وصرح العميد كودرزي بانه قبل نحو ثلاثة اسابيع وقعت عصابة من الاشرار المسلحين تضم 6 رجال وامراة في كمين لقوات حرس الحدود في المنطقة العامة لمحافظة آذربيجان شرقي شمال غرب البلاد وتم اعتقالهم قبل قيامهم باي عمل ارهابي داخل البلاد وتم ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم.

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قائد حرس الحدود الايراني: الامن مستتب للغاية في حدود البلاد

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