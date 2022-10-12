شاهد.. ما وراء كواليس زيارة وفد إعلامي بحريني إلى كيان الاحتلال؟

العالم - خاص بالعالم

وحول هذا الموضوع غردت ريم الخليفة قائلة: "إعلاميون بحرينيون في سياحة إلى المحتل على حساب شهداء فلسطين تخافون من نشر الأسماء والصور في هذا الخبر، لكن لا تخجلون من أنفسكم لأن ضميركم مات منذ عام 2011 وحتى اليوم زمن رديء".

وقال الإعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون في حديث لبرنامج "ابناء الديرة على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الوفد الإعلامي تعمد عدم نشر صوره لأنه يخشى من ردة فعل الشعب البحريني إزاء هذه الزيارة.

وأوضح المدهون أن العائلة الحاكمة في البحرين تبعث بالوفد إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بالسر والعلن لأنها تعتمد على الكيان الصهيوني في بقائها على سدة الحكم، مؤكدا ان كيان الاحتلال سيزول ومن طبع معه ايضا.

وأكد الاعلامي البحريني، أن البحارنه يرفضون ويدينون كافة اشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، مشددا على ان الشعب البحريني سيبقى يوازر الشعب الفلسطيني حتى تحرير القدس الشريف وكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

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