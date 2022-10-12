الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ما وراء كواليس زيارة وفد إعلامي بحريني إلى كيان الاحتلال؟

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

قام وفد الإعلامي بحريني برحلة سياحية إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي، مع التعتيم على نشر صور وأسماء هذا الوفد.

العالم - خاص بالعالم

وحول هذا الموضوع غردت ريم الخليفة قائلة: "إعلاميون بحرينيون في سياحة إلى المحتل على حساب شهداء فلسطين تخافون من نشر الأسماء والصور في هذا الخبر، لكن لا تخجلون من أنفسكم لأن ضميركم مات منذ عام 2011 وحتى اليوم زمن رديء".

وقال الإعلامي والناشط السياسي البحريني إبراهيم المدهون في حديث لبرنامج "ابناء الديرة على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الوفد الإعلامي تعمد عدم نشر صوره لأنه يخشى من ردة فعل الشعب البحريني إزاء هذه الزيارة.

وأوضح المدهون أن العائلة الحاكمة في البحرين تبعث بالوفد إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي بالسر والعلن لأنها تعتمد على الكيان الصهيوني في بقائها على سدة الحكم، مؤكدا ان كيان الاحتلال سيزول ومن طبع معه ايضا.

وأكد الاعلامي البحريني، أن البحارنه يرفضون ويدينون كافة اشكال التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، مشددا على ان الشعب البحريني سيبقى يوازر الشعب الفلسطيني حتى تحرير القدس الشريف وكافة الاراضي الفلسطينية المحتلة.

المزيد من التافصيل في الفيديو المرفق...

روابط ذات صلة

رايتس ووتش: أحكام الإعدام في البحرين صورية ونتيجة لاعترافات تحت التعذيب

درويش : منظمات حقوقية وانسانية وثقت وقائع التعذيب بحق المعتقلين في البحرين

حديث البحرين... العلماء المضطهدون في السجون

شاهد.. لماذا العلماء في البحرين يضطهدون؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصورة.. نجاح أول عملية زراعة أمعاء في العالم لرضيعة عمرها عام

مصر.. أزمة القمح المستورد تدفع نحو إغلاق المطاحن ومصانع المكرونة

العراق..كتلة دولة القانون ترحب بمبادرة الحزب الديمقراطي لحلحلة الأزمة السياسية

دعوات لمسيرة إسناد لمخيم شعفاط اليوم وسط رام الله

توقيف صحافي في الجزائر بسبب مقال عن السيارات

كيان الاحتلال يطوق الطاقة في مصر... توغل الصفقات