الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٤:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب الفلسطيني أسامة محمود عدوي يبلغ 18 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الضفة الغربية تعيش حالة انتفاضة رابعة لهذا السبب..

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 12-10-2022

كيف يقرأ دور المقاومة بترسيم اتفاق الحدود ووحدة موقف القيادات اللبنانية؟

مستجدات اختيار مرشح لرئاسة العراق عشية جلسة البرلمان

الخلف الصالح.. شاهد.. طفل صغير يعلم أخته قراءة القرآن الكريم

عصيان مدني لفك الحصار الإسرائيلي عن 'مخيم شعفاط'