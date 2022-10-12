وفد سعودي يصل صنعاء بشأن تقاربات في ملف الأسرى

العالم- اليمن

وكشف رئيس لجنة شؤون الأسرى في صنعاء عبدالقادر المرتضى عن وصل وفد فني سعودي إلى العاصمة صنعاء، بشأن تقاربات في ملف الأسرى.

وقال المرتضى في تغريده على تويتر مساء اليوم الأربعاء: "ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الاولى للإفراج عن الاسرى والذي تم التوافق عليه في جولة ( عمٌان ) الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسرى الى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي الى صنعاء للتحقق من الاسماء ومطابقتها على الواقع".

وأشار إلى أنه ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الاولى للافراج عن الاسرى والذي تم التوافق عليه في جولة ( عمٌان ) الأخيرة ذهب وفد فني من لجنة الأسرى الى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي الى صنعاء للتحقق من الاسماء ومطابقتها على الواقع ولا علاقة للموضوع باي نقاش او حوار سياسي آخر.