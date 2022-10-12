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الكاظمي التقى جوزيف عون: لضرورة دعم الجيش نظرا لدوره الأساس في ضمان استقرار لبنان

الكاظمي التقى جوزيف عون: لضرورة دعم الجيش نظرا لدوره الأساس في ضمان استقرار لبنان
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

عرض قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء في بغداد  للتحديات التي تواجه الجيش في ظل الأزمة الراهنة، وسبل دعمه لتعزيز قدرته على حفظ الأمن والاستقرار في لبنان.

العالم_لبنان

وأعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على تويتر أنَّ العماد جوزف عون التقى في العراق، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مقر القصر الحكومي. وجرى عرض للتحديات التي تواجه الجيش في ظل الأزمة الراهنة، وسبل دعمه لتعزيز قدرته على حفظ الأمن والاستقرار في لبنان.

وأكد رئيس الوزراء العراقي ضرورة دعم الجيش نظرًا لدوره الأساسي في ضمان استقرار لبنان ومنع الإخلال بأمنه.

وصباح اليوم، غادر قائد الجيش البناني متوجّهاً إلى العراق حيث يلبّي دعوة وزير الدفاع جمعة عناد سعدون، وذلك لبحث سبل التعاون بين جيشَي البلدين وكيفية دعم المؤسسة العسكرية.

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