بوتين يلتقي أمير قطر ورئيس السلطة الفلسطينية في 'أستانا'

العالم - فلسطين

وقال أوشاكوف للصحفيين يوم الأربعاء: "سيلتقي الرئيس بوتين برئيس دولة فلسطين محمود عباس.. نحن نحافظ على اتصالات مستمرة، هناك الكثير من المواضيع للمناقشة، مثل العلاقات الثنائية"، حسبما ذكرته وكالة "ريا نوفوستي".

وأضاف "بالطبع سيتبادل الزعيمان الآراء حول الوضع في الشرق الأوسط، ويركزان على قضايا التسوية في الشرق الأوسط، ومناقشة آفاق استئناف الحوار الفلسطيني - الإسرائيلي".المصدر: وكالات

في السياق أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي عن لقاء مقرر بين الرئيس فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في العاصمة الكازاخية أستانا.

وقال أوشاكوف إنه سيتم خلال لقاء الزعيمين بحث القضايا الدولية بما فيها الوضع في الشرق الأوسط.

وأضاف: "بلا شك، سيكون الأمير مهتما بتقييماتنا للما يحيط بأوكرانيا".

وفي 13 أكتوبر، ستستضيف أستانا القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا.

وفي وقت سابق، أعرب أمير قطر عن دعمه مساعي الرئيسين الفرنسي والتركي إيمانويل ماكرون ورجب طيب أردوغان للتسوية مع روسيا، مشيرا إلى أهمية "دفع" موسكو وكييف إلى الحوار.