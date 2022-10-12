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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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فی البیت الابیض
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رويترز: انفجار في محيط حقل كورمور في مدينة جمجمال بمحافظة السليمانية شمال العراق
وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الكزاخية آستانا للمشاركة في قمة "سيكا"
حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني يقرر الانسحاب من برلمان منطقة كردستان
مراسل العالم: الخطوة تأتي ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الاولى للافراج عن الاسرى والذي تم التوافق عليها في مفاوضات الأردن
مراسل العالم: الهدف من الزيارتين التحقق من الاسماء ومطابقتها على الواقع ولا علاقة للموضوع بأي نقاش او حوار سياسي آخر
مراسل العالم: وفد من صنعاء يصل إلى السعودية بالتزامن مع وصول وفد سعودي يزور صنعاء من أجل استكمال اجراءات تتعلق بملف الاسرى
مراسل العالم من بغداد: حركة امتداد تعلن مقاطعه جلسه انتخاب رئيس الجمهورية
مواجهات بين فلسطينيين ومستوطنين في بلدة حوارة جنوب نابلس
مراسل العالم: المجموعات المسلحة الموالية لتركيا تعلن سيطرتها على بلدة قرزيحيل قرب عفرين شمالي حلب بعد معارك مع "هيئة تحرير الشام"
الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب الفلسطيني أسامة محمود عدوي يبلغ 18 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمخيم العروب شمال الخليل
وصول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الكزاخية آستانا للمشاركة في قمة "سيكا"
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.