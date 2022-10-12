الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

اول دولة تبدي رغبتها فتح قنوات تواصل مع صنعاء

اول دولة تبدي رغبتها فتح قنوات تواصل مع صنعاء
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء مهدي المشاط اليوم، المدير الإقليمي للمركز النرويجي لحل النزاعات نورف عمر عبود.

العالم- اليمن

وفي اللقاء رحب الرئيس المشاط بزيارة المدير الإقليمي للمركز النرويجي لحل النزاعات، إلى صنعاء للاطلاع على الحالة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار للعام الثامن على التوالي، والجرائم المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة أمريكا بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

وأعرب عن تطلع اليمن للدور النرويجي في تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني .. منوهاً بالقرار التي اتخذته النرويج بإيقاف تصدير الأسلحة إلى الإمارات.

من جانبه أوضح عبود، أن النرويج دولة تهتم بالسلام، وحاليًا عضو في مجلس الأمن الدولي ولها سياسة مستقلة باعتبارها ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي الدولة التي اتخذت قراراً بإيقاف تصدير الأسلحة إلى الإمارات.

وعبر عن الرغبة في وصول وفد رسمي من وزارة الخارجية النرويجية إلى اليمن واستقبال وفود من صنعاء لفتح قنوات تواصل.

وفي اللقاء شكر الرئيس المشاط النرويج على القرار الذي اتخذته بإيقاف مبيعات الأسلحة لدول العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

حضر اللقاء مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشؤون السياسية السفير عبدالإله حجر.

روابط ذات صلة

ماذا قال السيد نصر الله للشعب اليمني في خطابه الاخير؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤول ايراني: لدينا ادلة حول تخطيط الجهات المعادية لنا مسبقا لاحداث الشغب

اول دولة تبدي رغبتها فتح قنوات تواصل مع صنعاء

المشاط: من يرفض حقوق الشعب اليمني هو من يعرقل تمديد الهدنة

هجوم صاروخي يستهدف حقل 'كورمور' شمالي العراق

استشهاد رضيع من القدس اختناقا بغاز الاحتلال الإسرائيلي

المغرب.. عشريني يضرم النار في نفسه