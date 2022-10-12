اول دولة تبدي رغبتها فتح قنوات تواصل مع صنعاء

العالم- اليمن

وفي اللقاء رحب الرئيس المشاط بزيارة المدير الإقليمي للمركز النرويجي لحل النزاعات، إلى صنعاء للاطلاع على الحالة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب اليمني جراء العدوان والحصار للعام الثامن على التوالي، والجرائم المروعة التي ارتكبها تحالف العدوان بقيادة أمريكا بحق اليمن أرضاً وإنساناً.

وأعرب عن تطلع اليمن للدور النرويجي في تخفيف المعاناة الإنسانية لأبناء الشعب اليمني .. منوهاً بالقرار التي اتخذته النرويج بإيقاف تصدير الأسلحة إلى الإمارات.

من جانبه أوضح عبود، أن النرويج دولة تهتم بالسلام، وحاليًا عضو في مجلس الأمن الدولي ولها سياسة مستقلة باعتبارها ليست عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي الدولة التي اتخذت قراراً بإيقاف تصدير الأسلحة إلى الإمارات.

وعبر عن الرغبة في وصول وفد رسمي من وزارة الخارجية النرويجية إلى اليمن واستقبال وفود من صنعاء لفتح قنوات تواصل.

وفي اللقاء شكر الرئيس المشاط النرويج على القرار الذي اتخذته بإيقاف مبيعات الأسلحة لدول العدوان الأمريكي السعودي على اليمن.

حضر اللقاء مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للشؤون السياسية السفير عبدالإله حجر.