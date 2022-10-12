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عموئي: وفاة مهسا أميني آلمتنا بالتأكيد ولكن هناك تصريحات من الجانب الكردي في العراق تتدخل بشأن داخلي خاص في إيران

الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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