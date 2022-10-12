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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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ممثل إيران في الأمم المتحدة: نظرا للهجمات الإرهابية المستمرة لم يكن أمام إيران خيار سوى ممارسة حقها في الدفاع عن نفسها في إطار القانون الدولي
ممثل إيران في الأمم المتحدة: رغم التحذيرات المتكررة من قبل إيران لم تتخذ سلطات المنطقة الشمالية بالعراق إجراءات فعالة وحاسمة ضد الإرهابيين
ممثل إيران في الأمم المتحدة: هذه الجماعات منهمكة في تجنيد وتدريب وتحريض وتخطيط وتنظيم ودعم وتنفيذ الأعمال الإرهابية داخل إيران
ممثل إيران في الأمم المتحدة: الجماعات الإرهابية في العراق تنشط في معسكرات التدريب على الإرهاب
ممثل إيران في الأمم المتحدة: هناك جماعات انفصالية وإرهابية موجودة شمال العراق وتستخدم الأراضي العراقية لشن هجمات إرهابية ومسلحة ضد إيران
ممثل إيران في الأمم المتحدة: الجمهورية الإسلامية الإيرانية معرضة للإرهاب لأكثر من أربعة عقود
ممثل إيران في الأمم المتحدة يشرح في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن أسباب ودوافع العمل العسكري ضد الجماعات الإرهابية شمال العراق
عموئي: أعمال الشغب في إيران تتحرك من خلال تحريض تيارات معادية لإيران بما فيها قناة إيران إينترنشنال
عموئي: وفاة مهسا أميني آلمتنا بالتأكيد ولكن هناك تصريحات من الجانب الكردي في العراق تتدخل بشأن داخلي خاص في إيران
عموئي: الجانب العراقي أكد ألا يرضى أن تكون الأراضي العراقية مصدرا لزعزعة الاستقرار في إيران
ممثل إيران في الأمم المتحدة: رغم التحذيرات المتكررة من قبل إيران لم تتخذ سلطات المنطقة الشمالية بالعراق إجراءات فعالة وحاسمة ضد الإرهابيين
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش
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