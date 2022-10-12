شاهد.. حكومة الاحتلال تصادق بأغلبية ساحقة على اتفاق ترسيم الحدود

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وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين: "هذا الاتفاق يفتح آفاق التنمية السلمية لحقول طاقة مهمة للغاية. وسوف يجلب طاقة جديدة إلى السوق ليس فقط لـ"إسرائيل" ولبنان".



تصديق حكومة الاحتلال جاء بعد وقت قليل على تصديق مماثل على مسودة الاتفاق أجراه المجلس المصغر لحكومة الاحتلال المسمى الكابينت. رئيس حكومة الاحتلال البديل نفتالي بينيت رأى أنه من الصواب المصادقة على الاتفاق معتبرا أنه ليس انتصارا دبلوماسيا تاريخيا لكنه ليس استسلاما مروعا.

وزيرة الداخلية في حكومة الاحتلال أيليت شاكيد و التي امتنعت عن التصويت صرحت أن التصويت اليوم في الكابينيت لم يكن على الاتفاق نفسه وإنما على بيان رئيس الحكومة في نهاية الاجتماع مشترطة أنه إذا لم يطرح الاتفاق على الكنيست للمصادقة عليه فإنها ستعارضه.

وبحسب موقع 'واينت' الإلكتروني قدم جميع قادة أجهزة الكيان خلال الاجتماع موقفا موحدا حول وجوب التوصل إلى اتفاق قبل نهاية الشهر الحالي مشددين على أنه يعزز ما وصفوه بأمن كيانهم.



وفيما أفادت مصادر في حكومة الاحتلال أنه من المرجح أن يتم عرض الاتفاق على الكنيست الإسرائيلي لإجراء مراجعة مدتها أسبوعان صرح منافس لابيد ورئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بأن الاتفاق قد يفيد حزب الله متهما لابيد بمحاولة تجنب التدقيق البرلماني للاتفاق.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد اعتبرت الصيغة النهائية للعرض الأمريكي مُرضية للبنان وتلبّي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية اما رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي قال إن شركة توتال إنرجيز يمكنها أن تبدأ العمل في الحقول البحرية اللبنانية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ.

فيما أكد وزير الطاقة اللبناني أن الاستعدادات للتنقيب عن الغاز ستستغرق عدة أشهر بمجرد دخول اتفاق ترسيم الحدود البحرية حيز التنفيذ.