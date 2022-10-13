الرئيس الايراني يصل الى آستانا للمشاركة في قمة منظمة "سيكا"

العالم - ايران

ويرافق رئيس الجمهورية في زيارته هذه؛ محسن قمي نائب مدير مكتب قائد الثورة الاسلامية لشؤون العلاقات الدولية، ومحمد مخبر النائب الأول لرئيس الجمهورية، وحسين امير عبداللهيان وزير الخارجية ، وغلام حسين إسماعيلي رئيس مكتب رئيس الجمهورية ، ومحمد جمشيدي مساعد رئيس مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية ، اضافة الى مجموعة من أعضاء الحكومة بمن فيهم وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي أمين ، ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي.

وتعد هذه اول مشاركة للرئيس الايراني في مؤتمر "سيكا" خلال فترة رئاسته وزيارته الخارجية التاسعة في العام الاخير وتمت بدعوة من نظيره الكازاخستاني.

"مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا" المعروف باسم "سيكا" هو منتدى دولي لتعزيز التعاون الهادف إلى ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا.

تضم هذه المنظمة حاليًا 22 عضوا اضافة الى 12 عضوا مراقبا بما في ذلك منظمات دولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وجامعة الدول العربية وعدد من الدول بما في ذلك ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام واليابان وأوكرانيا والولايات المتحدة.

عقدت القمتان الأولى والثانية لمنظمة "سيكا" في عامي 2002 و 2006 في ألماتي ، عاصمة كازاخستان ، وعقدت القمة الرابعة في عام 2014 في شنغهاي بالصين ، وعقدت الجولة الخامسة في يونيو 2018 في دوشنبة عاصمة طاجيكستان.

إيران وكازاخستان وأفغانستان وباكستان وكوريا الجنوبية والصين وروسيا والهند وفلسطين ومنغوليا وقيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان وأذربيجان وتايلاند تعد من بين أعضاء منظمة "سيكا".

وسيلقي آية الله رئيسي كلمة غدا الخميس في هذا الاجتماع الذي يعقد بهدف ضمان السلام والأمن والاستقرار في آسيا ، وعلى هامشها سيلتقي مع بعض قادة الدول الأعضاء في منظمة "سيكا".