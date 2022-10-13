إصابة جنديين "إسرائيليين" بمواجهات في قرية العيساوية بالقدس المحتلة

العالم- فلسطين

واعلنت مصادر عبرية ان "جنديين اثنين، أصيبا بجراح جراء إطلاق ألعاب نارية نحوهم في العيسوية".

وقالت مصادر محلية فلسيطينية، إنه "جرى استهداف قوات جيش الاحتلال بالحجارة والمفرقعات النارية، وأصيب عدد من المقدسيين خلال المواجهات التي غطت مدينة القدس على مدار اليوم"، حيث قالت قنوات عبرية إن "جيش الاحتلال فقد السيطرة على مدينة القدس، وأبرز نقاط المواجهة في القدس: العيساوية، جبل المكبر، صور باهر، سلوان، راس العامود، مخيم شعفاط، بيت حنينا، حزما، الرام، حي الصوانة، الطور، قلنديا، وادي الجوز".

