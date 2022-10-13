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بوتين يصل "أستانا" للمشاركة في 3 قمم

بوتين يصل
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أستانا للمشاركة في 3 أحداث دولية، القمة 6 لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا، واجتماع رؤساء رابطة الدول المستقلة، وقمة روسيا وآسيا الوسطى.

العالم- روسيا

وستعقد في العاصمة الكازاخستانية أستانا، يومي 13 و14 أكتوبر، قمة رابطة الدول المستقلة، و"مؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا".

وهذا المنتدى مخصص للحكومات، ومبني على الاعتراف بالعلاقة الوثيقة بين السلام والأمن والاستقرار في آسيا، وباقي العالم.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سلسلة من المحادثات الثنائية والثلاثية، ومنها لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث قد يتطرق الرئيس التركي إلى موضوع وساطة أنقرة في حل الصراع في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يحضر بوتين اجتماعا ثلاثيا مع زعماء قرغيزستان وطاجيكستان.

كما سيعقد لقاءات مع أمير قطر ورئيس السلطة الفلسطينية ورئيس أذربيجان.

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