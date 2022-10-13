الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كازاخستان كلمة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي بمؤتمر التفاعل واجراءات بناء الثقة في آسيا

الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الخارجية السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية

رئيسي:  ايران اسقطت المشروع الاميركي في المنطقة

حملة اعتقالات صهيونية في مناطق متفرقة في الضفة والقدس

إصابة جنديين "إسرائيليين" بمواجهات في قرية العيساوية بالقدس المحتلة

انطلاق أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

هنية يعبّر عن تقديره لمبادرة الجزائر للم الشمل الفلسطيني