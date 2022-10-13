الرئيس رئيسي: يجب تشكيل حكومة في افغانستان بمشاركة جميع الاطياف

قناة العالم
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٥:٤٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
إصابة فلسطينيين اثنين برصاص العدو الإسرائيلي خلال مواجهات في كفر ذان بجنين
شرطة الاحتلال تقتحم المصلى القبلي بالمسجد الأقصى
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس
الرئيس رئيسي: ايران تتخذ دائما سياسة العدالة في التعامل مع الشعوب
الرئيس رئيسي: ايران تواجه الارهاب الاقتصادي وتدين كل السياسات التي تنال من استقرار الدول
الرئيس رئيسي: يجب تشكيل حكومة في افغانستان بمشاركة جميع الاطياف
الرئيس رئيسي: سياسة اميركا واسرائيل من خلال الاعتداء على المدنيين تتسبب باثارة الحرب في المنطقة
الرئيس رئيسي: اسيا الجديدة في العالم المتطور بحاجة الى التعاون لوضع نموذج للسياسة المستقلة
الرئيس رئيسي: الثقة المتبادلة واحترام الثقافات المختلفة يعتبر امرا ضروريا لدول منظمة سيكا
الرئيس رئيسي: ما تواجهه ايران هو السياسات المفروضة من الدول الاستكبارية
الرئيس رئيسي: يجب تشكيل حكومة في افغانستان بمشاركة جميع الاطياف
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
انقلاب الصورة
الضفة الغربية تعيش حالة انتفاضة رابعة لهذا السبب..
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠
انقلاب الصورة
قتل الاطفال وعلاقته بالانتفاضات في فلسطين
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩
مع الحدث
الترسيم البحري وتسلم لبنان النسخة النهائية
الأربعاء ١٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٢
خاص بالعالم- مراسلون
الغرب يوسع دعمه العسكري لكييف وجلسة برلمانية عراقية لانتخاب رئيس للجمهورية
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٤
هاشتاغ
تعليقات نشطاء التواصل على أهم القضايا الإقليمية والدولية
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٧
مع الحدث
مسار ترسيم الحدود والخيارات اللبنانية
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
شاهد بالفيديو..
لبنان.. مواقع التواصل تشيد بموقف المقاومة في ترسيم الحدود
الخارجية السعودية تعرب عن رفضها التام للتصريحات الأمريكية
رئيسي: ايران اسقطت المشروع الاميركي في المنطقة
حملة اعتقالات صهيونية في مناطق متفرقة في الضفة والقدس
إصابة جنديين "إسرائيليين" بمواجهات في قرية العيساوية بالقدس المحتلة
انطلاق أعمال القمة السادسة للدول الأعضاء في مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا
مقالات و تحليلات
شاهد.. حكومة الاحتلال تصادق بأغلبية ساحقة على اتفاق ترسيم الحدود
لبنان على اعتاب نصر ثالث بدون سلاح!
ما عوامل قوة لبنان في مسار ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال؟
نهاية الكبوة.. الجزائر تأخذ المبادرة
"هآرتس": جرائم ضد الإنسانية في ميانمار بأسلحة إسرائيلية
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.