حملة اعتقالات صهيونية في مناطق متفرقة في الضفة والقدس

العالم- فلسطين
وعُرف من بين المعتقلين كلا من:
محمد إبراهيم عابد- كفر دان
مصعب الصيفي- مخيم الدهيشة
فارس أبو شرخ- مخيم قلنديا
عبد الله عبد الرحمن- مخيم قلنديا
منير يعقوب- مخيم قلنديا
محمود نعيم حمد- مخيم قلنديا
مصطفى حسن مصطفى- القدس
يزن أبو عصب- القدس
وسيم داري- القدس
أحمد هيثم محمود- القدس
لؤي أشرف محمود- القدس
منصور ناصر- القدس
محمد داود ناصر- القدس
محمد داود عبيد- القدس
اعتقال شابين من عائلة التميمي من ضاحية السلام ببلدة عناتا شرق القدس
محمود أبو عياش- بيت لحم
محمد علاء محمود- القدس
شادي عواد- القدس
محمد مأمون محيسن- القدس
الفتى أحمد سيوري- الخليل
الفتى محمود عباس العصافرة- بيت كاحل