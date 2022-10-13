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حملة اعتقالات صهيونية في مناطق متفرقة في الضفة والقدس

حملة اعتقالات صهيونية في مناطق متفرقة في الضفة والقدس
الخميس ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس حملة اعتقالات واسعة في مناطق الضفة الغربية، خلال اقتحاماتها للبلدات والقرى.

العالم- فلسطين

وعُرف من بين المعتقلين كلا من:

محمد إبراهيم عابد- كفر دان

مصعب الصيفي- مخيم الدهيشة

فارس أبو شرخ- مخيم قلنديا

عبد الله عبد الرحمن- مخيم قلنديا

منير يعقوب- مخيم قلنديا

محمود نعيم حمد- مخيم قلنديا

مصطفى حسن مصطفى- القدس

يزن أبو عصب- القدس

وسيم داري- القدس

أحمد هيثم محمود- القدس

لؤي أشرف محمود- القدس

منصور ناصر- القدس

محمد داود ناصر- القدس

محمد داود عبيد- القدس

اعتقال شابين من عائلة التميمي من ضاحية السلام ببلدة عناتا شرق القدس

محمود أبو عياش- بيت لحم

محمد علاء محمود- القدس

شادي عواد- القدس

محمد مأمون محيسن- القدس

الفتى أحمد سيوري- الخليل

الفتى محمود عباس العصافرة- بيت كاحل

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